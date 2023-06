Danno fuoco a un’auto in sosta

I carabinieri indagano sull’incendio di un’autovettura, avvenuto l’altra sera verso le 21 in via Bistolfi a Correggio. L’allarme è scattato quando alcuni residenti hanno notato le fiamme che stavano interessato completamente una Renault Megane familiare, di proprietà di un uomo abitante nel quartiere. La vettura pare fosse in sosta da venerdì sera. Difficile dunque pensare al surriscaldamento o a un problema meccanico come causa dell’incendio. Si ipotizza piuttusto un gesto doloso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Guastalla e i colleghi della caserma di Carpi. L’incendio non sembra aver coinvolto altre vetture e nemmeno altre strutture. Non si registrano conseguenze alle persone. I carabinieri di Correggio stanno indagando per cercare di risalire alle cause del presunto gesto doloso.