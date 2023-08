Danno fuoco all’auto di una 26enne Alfa distrutta, terrore nel condominio

di Francesca Chilloni

Ignoti danno fuoco ad auto nel parcheggio, condominio terrorizzato dall’esplosione e dalle fiamme. È molto probabilmente di origine dolosa il rogo che a Gaida nella notte tra martedì e ieri ha completamente distrutto una Alfa Romeo Giulietta di proprietà di una donna di 26 anni residente a Sant’ Ilario. La vettura si trovava da un paio di settimane posteggiata nell’area ad uso pubblico di un complesso di palazzine in via Newton 31: tre edifici disposti a ferro di cavallo, con un giardino centrale e posti auto alberati sul fronte della Via Emilia.

"Attorno alle 23 io e mio marito abbiamo sentito un boato, ci siamo sporti dal balcone e abbiamo visto solo fuoco, fumo nero e puzza di pneumatici bruciati", racconta un’inquilina le cui finestre si trovano in linea d’aria a pochi metri dal punto in cui il veicolo stava bruciando. "Dei vicini di casa si sono precipitati in garage - prosegue la donna - e hanno cominciato a gettare acqua con un tubo da innaffiare. Per fortuna hanno tamponato la situazione".

Gli inquilini hanno dato l’allarme e rapidamente è arrivata una pattuglia dei carabinieri di Sant’Ilario che stava svolgendo un servizio di controllo del territorio, una Gazzella del Radiomobile, e due squadre dei Vigili del fuoco da Sant’Ilario e Reggio. Grazie al massiccio spiegamento di forze né altre auto né le palazzine sono state coinvolte nel rogo. È rimasta solo leggermente danneggiata una Lancia Y posteggiata accanto alla Giulietta.

I carabinieri, grazie alla targa, sono risaliti alla proprietaria della vettura, una giovane che non risulterebbe residente nel complesso. "L’auto era parcheggiata là da un paio di settimane, nessuno qui sa di chi sia - sottolinea la testimone - Non aveva più il vetro del lunotto posteriore, sostituito da un telo di plastica. Abbiamo pensato che si fosse spaccato per le grandinate".

L’ignoto incendiario ha forse approfittato di questo per versare nell’abitacolo del liquido infiammabile. I condomini sono amareggiati e un po’ intimoriti: "Sono stati dei delinquenti, delle persone potevano rimanere coinvolte: se avesse preso fuoco il carburante nel serbatoio poteva essere una tragedia". E c’è stupore per l’orario a cui il rogo è stato appiccato: "Nessuno ha visto qualcuno scappare anche se alle 23 c’è sempre qualcuno sul balcone o degli anziani passeggiano in cortile". Indagini dei carabinieri per capire il contesto di quella che sembra una vera e propria ritorsione.