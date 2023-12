Danza, circo e arte di strada

Ricco programma della domenica a Guastalla. Alle 16 nel cortile interno di palazzo ducale spazio a "Natale in danza" con esibizioni a cura dell’associazione Progetto danza, per condividere un momento di gioia e di auguri. Alle 18 davanti a palazzo ducale lo spettacolo di Urana Marchesini, attrice, clown, acrobata artista di circoteatro, che presenta "Natalina e Enrico".

Urana e Enrico lavorano nell’arte di strada e nel teatro, offrendo spettacoli per bambini, adulti e famiglie. In piazza Mazzini resta aperta la "casetta di Babbo Natale" con animazioni e sorprese per i bambini.

Mentre domani alle 14 alla biblioteca comunale tornano gli incontri del gruppo di lettura "Mastri Librai".