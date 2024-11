Danza e canto protagonisti in tre eventi al Valli e Cavallerizza

Danza e canto protagonisti in tre eventi, in programma oggi per il Festival Aperto. Alle 11 alla sala degli Specchi del teatro Valli, in città, un workshop di polka chinata, a cura di Alessandro Sciarroni, che alle 15 propone lo spettacolo "Save the last dance for me", progetto che punta alla divulgazione proprio della polka chinata.

E alle 16 al teatro Cavallerizza di viale Allegri va in scena "U. (un canto)", una performance (nella foto) musicale, un concerto, la cui drammaturgia – curata da Alessandro Sciarroni con Aurora Bauzà e Pere Jou – è costituita da canti corali tratti dal repertorio italiano composti tra la metà del secolo scorso e i giorni nostri. Per l’occasione l’artista mette assieme un nuovo gruppo di interpreti. Attraverso un processo di ricerca e selezione, nasce un coro di sette cantanti con formazione ed esperienze vocali diversificate: Raissa Avilés, Alessandro Bandini, Margherita D’Adamo, Nicola Fadda, Diego Finazzi, Lucia Limonta, Annapaola Trevenzuoli. Gli interpreti eseguono dal vivo i canti scelti uno dopo l’altro, alternando le scritture originali a profondi e lunghi silenzi.