Danza e pattini si uniscono: ecco lo ’Schiaccianoci’

La danza si unisce alla grazia dei movimenti su pattini a rotelle con lo spettacolo "Lo Schiaccianoci", in scena stasera alle 20,30 al palahockey Fanticini, a Reggio, con la società Olimpia Viano protagonista del’evento. La celebre opera, un classico del balletto, viene proposta in una interpretazione per pattini a rotelle, impegnando una cinquantina di ballerini nei due atti dello spettacolo, su musiche di Ciajkovskij. L’idea di questa rappresentazione è nata dal coreografo e allenatore della società vianese, Marco Guion, assieme all’allenatrice Natascia Bergamini, arrivando ad un vero e proprio allestimento teatrale, con costumi confezionati per l’occasione dalla Bottega del Teatro di Reggio Emilia. Per l’occasione il palazzetto sportivo si trasforma in un teatro con tanto di quinte laterali e scenografie. Dopotutto non è la prima volta che balletto e pattini si uniscono per uno show teatrale o di tipo sportivo.

Per informazioni:

tel. 335-8151220

oppure 328-6692448.