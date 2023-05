Danza e poesia si fondono sul palco

"Poesie in Danza" è lo spettacolo che Nuovo Balletto Classico porta al Bismantova questa sera alle 21. "Poesia in Danza" nasce dall’idea di fondere danza e poesia. Il danzatore ha il ruolo di far passare la parola attraverso il gesto, la danza non è fine a se stessa, trasmette messaggi e sentimenti. Un corpo che danza è già racconto dove il movimento e lo sguardo diventano strumento per narrare. Si crea un’ atmosfera suggestiva e completamente appagante per il pubblico che può godere di movimenti raffinati cullati dalla profonda e calma voce di Riccardo Bursi. In questo allestimento il palco è abitato solo da danzatori, non ci sono elementi scenici se non le luci, basta il movimento a riempire la scena. Le coreografie sono di Hektor Buddla, Marinel Stefanescu e Milena Zullo. Intero 20 euro, ridotto (under 14over 65) 15.

s.bon.