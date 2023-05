Danza in ’Fonderia’, quando la vita perde l’innocenza dei bambini

Stasera alle 21 alla Fonderia di Aterballetto, alla sede di via Costituzione 39 a Reggio, sono in programma "Yeled" e "Shoot me", coreografie firmate da giovani artisti come Eyal Dadon e Diego Tortelli.

"Yeled", parola ebraica che significa "bambino", porta in scena la riflessione che il coreografo israeliano Eyal Dadon ha condotto, insieme ai danzatori di Aterballetto, sul momento della vita in cui si arriva a perdere l’innocenza dei bambini.

"Shoot me", progetto artistico creato dal coreografo di Aterballetto, Diego Tortelli, è invece un lavoro frontale che vuole mettere in un rapporto diretto di scambio i danzatori sulla scena e il pubblico in platea: emerge un gioco di seduzione, di sguardi, ma anche di sudore, rappresentando un assalto ai sensi e un’ode al corpo, al respirare la stessa aria, sudore, lacrime, furia, pride.

Per informazioni e prenotazioni: tel. 0522-273011.