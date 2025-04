Danza, musica afro e cultura: due giorni con il Festival Akwaba

Oggi e domani a Progetto Danza di via XX Settembre a Reggio c’è il Festival Akwaba, dedicato a danza, cultura e musica afro, con lezioni di danza aperte a tutti, spettacoli, battle di danza, musica, dialogo, convivialità.

Si vuole creare l’occasione per un incontro tra culture attraverso la danza e la musica. Oggi attività previste dalle 10,30 alle 17,30 per poi provare un afro show dalle 19,30 alle 24. Domani attività in programma dalle 10 alle 17. Ingresso libero. Una bella occasione per scoprire e apprezzare tradizioni diverse.