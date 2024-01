Danza, teatro e fotografia: un magico caleidoscopio

Stasera alle 20,45 al teatro di Novellara sbarca la danza con "Poi", coreografie di Hecktr Budlla, in scena con Veronica Piccolo, Cristiano Joseph Tortora, Camilla Borrini, Beatrice Falzone, Walter Corsi, Maria Beatrice Papagni, una produzione di Nissau Teatro. "Poi" è un caleidoscopio, con il palcoscenico che diventa un luogo non definito in cui si incontrano più forme d’arte: la danza, il teatro, la fotografia, mettendo sempre l’essere umano al centro.

Le coreografie di Hektor Budlla si innestano perfettamente agli scatti fotografici di Veronica Barbato e alle parole di Waller Corsi, in una successione di quadri che vedono l’essere umano in costante conflitto con se stesso e gli altri, in un mondo che lede sempre di più le libertà personali, che viaggia su canali di comunicazione in grado di falsare la realtà e non perde occasione di calpestare i diritti (tel. 0522-655407).