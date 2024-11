Danza, tocca alla Compagnia Linga. Stasera sul palco della Fonderia

Prova aperta alle 18 e spettacolo alle 20,30, stasera alla Fonderia di Aterballetto, in via della Costituzione a Reggio.

In scena "Sema" della Compagnia Linga. I coreografi Katarzyna Gdaniec e Marco Cantalupo, con il compositore Mathias Delplanque e il percussionista Philippe Foch, giocano con l’alchimia che si crea attraverso incontri artistici tra il danzatore e il musicista, melodia e gesto, che si nutrono del movimento.

• Appuntamento letterario, oggi alle 17,45 ai Chiostri di San Pietro, in via Emilia San Pietro a Reggio, con la presentazione del libro "Diario di una conquista" di Lorenzo Bertani, in dialogo con Vincenzo Riccobene. Un viaggio per la ripartenza della propria esistenza, tra speranza, amicizia, amore e conquiste.

• Alla biblioteca San Pellegrino-Marco Gerra, in via Rivoluzione d’Ottobre a Reggio, stasera alle 20,30 l’appuntamento con "Libri scovati", col gruppo di lettura per adulti dedicato ai libri per bambini e ragazzi.

• Al cinema Rosebud, in via Medaglie d’oro della Resistenza, per la rassegna "Cinema ritrovato", stasera alle 21 (in versione originale con sottotitoli in italiano) viene proiettato "Pulp Fiction", capolavoro di Quentin Tarantino girato negli Usa nel 1994, che torna sullo schermo in una versione restaurata.

• Al Novecento di Cavriago stasera alle 20,45 la proiezione di "Il ragazzo dai pantaloni rosa" ispirato a una storia vera di bullismo.

• Stasera alle 20,30 alla sala Bellelli di corso Mazzini a Correggio il circolo Frassati organizza un incontro su "Informazione, propaganda, potere nel corso dei secoli" con ospite lo storico e scrittore Francesco Agnoli.

• Alla biblioteca comunale di Brescello oggi alle 16,30 le letture per bambini di "Dietro l’angolino" con racconti in musica con Giuditta Carpi e Serena Cadamuro.

a.le.