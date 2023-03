Danzando con l’arte di Budlla

Avviato a Guastalla un laboratorio coreografico diretto da Hektor Budlla, figura di primo piano nel panorama della danza italiana. L’attività si svolge alla scuola di danza Atelier diretta da Allegra Bergonzi. Hektor Budlla è stato coreografo e danzatore per Aterballetto, primo ballerino al Teatro Massimo di Palermo e al Teatro di Verona oltre ad aver interpretato il ruolo di Mercuzio al fianco di Roberto Bolle ed Alessandra Ferri. Nel 2017 ha ricevuto il Premio al Valore al Festival della Danza di Capri come riconoscimento alla sua carriera di danzatore. Le coreografie del laboratorio saranno inserite nello spettacolo ’Villi’, in scena al teatro di Guastalla il 3 e 4 giugno prossimi, con l’esibizione che vedrà coinvolti oltre duecento allievi. Un importante traguardo per la scuola guastallese, che ha pure una sede a Sorbolo.