Danzare come fosse l’ultima volta. Al Valli il Ballet de l’Opéra de Lyon

Il Ballet de l’Opéra de Lyon torna al Teatro Valli con uno dei lavori più interessanti dell’ultimo periodo di Ohad Naharin: "Last Work", in scena stasera alle 20,30. Danzare, come se fosse l’ultima volta. Anche se "Last Work" non è l’ultima opera di Ohad Naharin, il suo titolo può essere interpretato come una promessa di intensità.

"Last Work" entra nel repertorio della Compagnia perché questa opera spinge all’estremo lo spirito di Naharin, occupando allo stesso tempo un posto unico nella produzione di questo coreografo che ha profondamente trasformato il panorama della danza. In questa creazione emerge la firma inconfondibile di colui che viene chiamato Mr.Gaga, dal nome del singolare linguaggio corporeo che lui stesso ha inventato.

"Last Work" è un lavoro sul tempo e sull’umanità, dove bellezza e tenerezza lottano per la sopravvivenza contro le manifestazioni del potere.

Più crepuscolare e onirico di altri pezzi, "Last Work" lascia spazio alla personalità degli interpreti, mostrando così tutta la virtuosità degli artisti del Ballet de l’Opéra de Lyon.

s.bon.