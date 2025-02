Danze caraibiche, nessuno è bravo come Alex

Un nuovo successo per il giovane ballerino Alex Palumbo. Recentemente si sono disputati i campionati italiani assoluti Fidesm a Riccione: una competizione che vede centinaia di atleti di altissimo livello cimentarsi nelle discipline delle danze caraibiche. Il 13enne Alex Palumbo di Salvaterra, atleta di punta della scuola Happy Dance Asd con sede a Casalgrande e Formigine (Modena), si è dunque confermato campione italiano assoluto nelle discipline caraibiche di salsa shine, merengue shine, bachata shine e caribbean show dance classificandosi al primo posto in tutte le discipline. Un risultato certamente molto importante per il ragazzo, reduce dal campionato mondiale in Spagna a Guadalajara dove Alex è stato convocato a rappresentare l’Italia. In quell’occasione aveva conquistato il titolo di campione del mondo Wdsf di salsa shine e bachata shine portando così sul gradino più alto il nostro tricolore. "Siamo molto contenti per i risultati di Alex: stavolta ha vinto il campionato assoluto italiano di danze caraibiche", dicono i famigliari. Tanto impegno e tanti sacrifici hanno quindi portato Alex sul gradino più alto del podio con enorme soddisfazione ovviamente da parte dei genitori Francesco e Marianna, direttori artistici del centro danza Happy Dance. Ora il 13enne proseguirà le sue attività di ballerino con impegni futuri selezionati per partecipare a congressi e competizioni internazionali in Spagna, Messico e New Jersey. Alex aveva solo due anni quando ha iniziato a muovere i suoi primi passi di danza. Poi ha sempre continuato, approfondendo sempre di più lo studio della danza. L’atleta Alex Palumbo nel dicembre 2023 aveva inoltre conquistato il titolo di campione mondiale di salsa in coppia.

Complimenti ed elogi ad Alex sono arrivati dalla scuola Happy Dance Asd: "Alex è un esempio di tenacia e determinazione. Ha dimostrato che solo con il duro lavoro si arriva alla vetta più alta. Ora altri traguardi aspettano Alex". Happy Dance è un’associazione sportiva dilettantistica con lo scopo di divulgare e promuovere la danza. Al suo interno dispone di uno staff di maestri professionisti pronti a trasferire la loro passione a tutti quelli che intendono intraprendere un percorso di ballo amatoriale o agonistico.

Matteo Barca