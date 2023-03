"Daremo mille euro in regalo a chi trova nuovi dipendenti"

Nello stabilimento Kemin della zona industriale Belvedere si sta lavorando alla creazione di nuove linee produttive che nel corso dell’anno comporteranno un aumento del personale: sono previste infatti assunzioni sia di maestranze operaie che di personale impiegatizio e manageriale. E chi recluterà un valido lavoratore tra i propri conoscenti, riceverà un premio di mille euro. Kemin - specializzata nella produzione di ingredienti innovativi ai settori della nutrizione umana e animale - è una family company americana fondata nel 1961 da R.w. Nelson e dalla moglie Mary; oggi ha quasi 3mila dipendenti nel mondo. Dal 2010 ha acquisito anche una ditta reggiana, dove è stata avviata la produzione di integratori per mangimi per animali da reddito, il tutto attraverso un importante investimento immobiliare. Nel quartiere industriale ovest oggi vi è un "campus" composto da 14 capannoni, 2 laboratori, 10 linee produttive e 3 linee di confezionamento, con la produzione di 8 tipologie di integratori ed additivi diversi. "E se l’anno appena trascorso è stato un anno speciale per tutto il gruppo - spiegano dalla Kemin -, il 2023 si apre con la prosecuzione di numerose attività che sottolineano l’importanza di un traguardo da poco superato: quello dei 61 anni dalla fondazione… A Cavriago, oltre alle nuove linee, verranno aperte nuove possibilità di carriera e, attraverso il programma "referral", i dipendenti avranno modo di segnalare queste opportunità ad amici e conoscenti in cerca di una posizione lavorativa. Se le esigenze troveranno corrispondenza e la persona verrà assunta, il dipendente che avrà fatto da ponte per questo reclutamento potrà guadagnare un bonus del valore di mille euro". La company non è nuova a iniziative straordinarie per coinvolgere in positivo i lavoratori e migliorarne il benessere. Nel 2022 Kemin ha donato ai propri dipendenti un premio una tantum di 750 e deciso un adeguamento dei salari, al fine di combattere la crescente inflazione.

Francesca Chilloni