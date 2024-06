Daria De Luca e Natale. Cuccurese

Altri due candidati reggiani però erano in corsa per le Europee. Per Stati Uniti d’Europa – Psi, +Europa e Italia Viva –, in quota Partito Socialista, Daria De Luca, 44 anni, ligure ma reggiana d’adozione, inserita nella lista della circoscrizione Nord Ovest (Val d’Aosta, Piemonte, Liguria e Lombardia).

Per Alleanza Verdi Sinistra c’era poi Natale Cuccurese, 65 anni, napoletano d’origine, ma da tempo residente a Quattro Castella e già in consiglio comunale.

L’imprenditore era inserito nella circoscrizione Sud (dove votano Abruzzo, Molise, Campania, Calabria, Basilicata e Puglia).