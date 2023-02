Dario Lusuardi colpito da malore, muore in casa a 46 anni a Reggio Emilia

Dario Lusuardi

Reggio Emilia, 13 febbraio 2023 – La fidanzata non aveva notizie di lui da sabato pomeriggio, si è insospettita ed è andata a verificare che cosa era accaduto. Non ottenendo risposta dall’abitazione, ha deciso di fare intervenire i soccorsi.

Verso le 11,30 di ieri mattina in via Monsignor Saccani a Cadelbosco Sopra sono intervenuti i vigili del fuoco per accedere all’abitazione, mentre arrivavano sul posto anche ambulanza, automedica e carabinieri.

Una volta entrati nell’edificio, i soccorritori hanno trovato il corpo di Dario Lusuardi, 46 anni, operaio tecnico specializzato. Per lui non c’era nulla da fare. E’ stato rinvenuto privo di vita.

Il decesso è stato attribuito a cause naturali, a un malore. Dopo i primi accertamenti eseguiti coi carabinieri della locale caserma, il corpo è stato affidato ai parenti dell’uomo. Lusuardi non era sposato. Abitava da solo nella casa di via Monsignor Saccani. Lascia la madre e altri parenti.