"Darò fuoco alla sede". Panico allo stabile Gls. Denunciato un 57enne

A causa di un ritardo a suo dire estremo di una spedizione, un uomo di 57 anni ha scatenato il panico nella sede Gls di via Nobel a Reggio Emilia. Secondo quanto riferito dalla polizia di Stato, intervenuta sul posto, avrebbe anche espresso lo volontà di dar fuoco allo stabile con tanto di sversamento di miscela infiammante sul pavimento. Per questo è stato preso e portato in questura, dove la polizia lo ha denunciato per minacce aggravate. Il fatto è accaduto martedì 9 settembre, intorno alle ore 15,30. Gli agenti sono intervenuti a seguito della segnalazione di un dipendente circa la presenza di un soggetto agitato che minacciava di dar fuoco alla sede. L’uomo aveva con sé una tanica contenente miscela per macchinari da giardinaggio e ne aveva versato un po’ all’interno dello stabile, senza però che il liquido fosse arrivato addosso ad alcun dipendente o ad altre persone.

Gli agenti lo hanno fermato e identificato: si tratta di un 57enne di origine italiana, con alcuni precedenti. L’uomo si è mostrato sin da subito "collaborativo", riferisce la polizia, spiegando agli agenti che si era trattato "soltanto di un atto dimostrativo, causato dall’estremo ritardo della spedizione" di un materasso, quando in realtà il 57enne non aveva "mai avuto effettivamente la volontà di appiccare alcun incendio, non avendo accendini, fiammiferi o qualsivoglia oggetto utile all’accensione"; è stato quindi denunciato per minacce aggravate.

Il 57enne si è rivolto all’avvocato Claudio Bassi che illustra la sua versione dei fatti: "Lui aspettava un materasso di cui aveva necessità. Trascorsi otto giorni in cui aveva mandato messaggi e mail di sollecito alla ditta, è andato alla sede della Gls, ma è stato trattato in modo arrogante dal personale. Aveva con sé una bottiglietta di benzina che usava per alimentare il tosaerba del giardino e ne ha buttato un po’ sul banco. L’addetto lo ha però sfidato e incitato: “Dai fuoco“. Poi è arrivata la polizia, che è stata chiamata pure dal mio assistito. Lui non voleva impressionare nessuno, ma solo ottenere la consegna del materasso che era in ritardo".