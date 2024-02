Darwin Day, bimbi scienziati per un giorno

E’ Darwin Day al Palazzo dei Musei, un invito rivolto a famiglie e ragazzi che vogliono approfondire divertendosi argomenti scientifici e la teoria dell’evoluzione, in edizione 2024. Dalle 15 si terrà l’appuntamento dedicato a Charles Darwin (1809-1882), che nel 1831 intraprese un viaggio di 5 anni intorno al mondo, a bordo del brigantino Beagle, durante il quale compì osservazioni naturalistiche su geologia, animali, piante e popolazioni indigene. Quest’anno i temi e le attività saranno quelli di adattamento, corteggiamento e selezione naturale. Le attività previste saranno ‘Maschi vs femmine’, ‘Accidenti che denti!’, ‘Se sei bello ti tirano le pietre’, ‘Che lotteria la vita…’, ‘Dammi un bacino (o un cranio) e ti dirò chi sei’. Tra gli altri appuntamenti, un laboratorio di microscopia biologica dai 7 anni su prenotazione, che permetterà uno sguardo all’infinitamente piccolo e un laboratorio di origami per parlare di adattamento al volo.

Lara Maria Ferrari