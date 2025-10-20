D’Arzo, una festa per la nuova sede: "Bellezza unita alla modernità"

Un edificio avveniristico, sostenibile, che favorisce creatività, formazione, benessere, con una grande agorà, spazi luminosissimi, che rimanda a Riken Yamamoto, Renzo Piano, la Bauhaus, la pedagogia di Loris Malaguzzi. Questa è la nuova sede del settore grafico dell’istituto ’Silvio D’Arzo’, a Sant’Ilario, inaugurata sabato, che accoglie 400 studenti, distribuiti in 19 classi dei percorsi tecnico e professionale. Vicino alla stazione ferroviaria, la struttura colpisce per i riquadri colorati: gialli, arancio, verdi alla Mondrian, riflettendo vocazione artistica e identità. L’edificio distribuito su tre piani: 3.257 metri quadrati, ha 20 aule, 7 laboratori, due spazi multifunzionali e una sala lettura, dotato di un impianto fotovoltaico, che copre il 66% del fabbisogno energetico, è frutto di rigenerazione della vecchia fabbrica Europa, per un investimento di 6,7 milioni di euro stanziati dall’Ue, Regione Emilia-Romagna, Provincia.

I laboratori: quattro Mac Lab, uno di stampa, uno di fisica e uno di chimica, sono realizzati anche col contributo di: Arti Grafiche Reggiane, Fondazione Manodori, Emilbanca.

Il sindaco di Sant’Ilario, Marcello Moretti, dichiara: "Questa scuola rappresenta 60 anni di storia, di generazioni di studenti. Ne raccoglie la tradizione artigianale. È un luogo di identità e di futuro per tutta la comunità". Il presidente della Provincia, Giorgio Zanni, sottolinea: "È il paradigma reggiano di lavoro di squadra e di comunità. Spetta ai giovani riempirlo di idee: è una scuola che fa sognare".

"La Regione investe nella formazione professionale per tenere unite le storie e le vocazioni dei nostri territori, e di una collaborazione non banale tra istituzioni e realtà locali", aggiunge Francesca Bergamini (direzione regionale/Conoscenza/Ricerca/ Lavoro/Impresa).

Elena Carletti (consigliera regionale) ricorda: "Qui nasce un’idea di comunità dove i giovani hanno il diritto di volere il proprio futuro. Stiamo vivendo una stagione straordinaria di convergenza e impegno per il benessere dei ragazzi: investire su di loro significa costruire il domani".

La vicepresidente della Provincia, Francesca Bedogni: "È stato un lungo percorso condiviso che consegna al territorio un edificio all’avanguardia e funzionale". Il dirigente scolastico provinciale, Daniele Cottafavi: "Ritrovo le mie radici, dove ho insegnato come maestro. In questa comunità educativa ispirata a Malaguzzi l’ambiente è parte essenziale dell’apprendimento. La scuola è il luogo dove si diventa cittadini del futuro".

"Credo che l’idea di bellezza nei nostri ambienti sia strettamente connessa a quella di modernità, mette al centro il benessere per studenti e personale, inteso come armonia che coinvolge tutti gli aspetti dell’essere umano, nella sua persona, nella relazione con gli altri e con l’ambiente circostante", afferma la dirigente scolastica Elena Viale, ricordando le parole del Talmud: "Il mondo può essere salvato solo dal soffio della scuola". L’onorevole Pd Ilenia Malavasi aggiunge: "È una scuola importante, una realizzazione unica non solo regionale, ma nazionale, perché porta all’interno delle scuole superiori la filosofia dell’impostazione delle scuole dell’infanzia di Reggio, sull’impianto di Malaguzzi, con una grande piazza centrale, un atrio che è un luogo di incontro e di costruzione di comunità".

Presenti all’inaugurazione molti studenti, docenti e cittadini, più di un migliaio di persone, tra cui Marco Zambelli, primo direttore della scuola, l’onorevole Andrea Rossi, la dirigente Maria Sala (già dirigente del d’Arzo), che ha seguito gran parte dei lavori. È stata apposta alla scuola la targa commemorativa a Luigi Cantagalli, fondatore dell’azienda grafica ’Arti Grafiche Reggiane – Lai’. Tra i progettisti: Azzio Gatti, Ilaria Martini (responsabile del procedimento), tecnici di Cairepro, Ccdp. L’evento si è chiuso con la benedizione di don Fernando Borciani e il taglio del nastro inaugurale.

Mariagiuseppina Bo