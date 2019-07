Reggio Emilia, 6 luglio 2019 - Due daspo per tener lontani i vicini stalker. Primi provvedimenti a Reggio del Questore Antonio Sbordone a carico di due cittadini italiani, protagonisti di vari atti persecutori contro i vicini di casa.

Il primo ‘ammonito’ è un 66enne di Castelnovo Monti, già noto alle forze dell’ordine. Negli ultimi tre anni ha trasformato la vita di un vicino di casa in un inferno, dopo averlo accusato di aver comperato un bene al quale era interessato e quindi di averlo danneggiato. La vittima ha subito tentativi di incendio, furti, lanci di cocci di vetro e chiodi per bucare gli pneumatici delle auto.

Il secondo Daspo ha invece colpito una donna di Canali, 47 anni, accusata di atti persecutori verso un coetaneo che di lei non ne voleva sapere. La donna, secondo la ricostruzione degli inquirenti, lo ha tempestato di messaggi e mail, fino a costringerlo a cambiare abitudini di vita.

Sono i primi provvedimenti adottati in provincia ai sensi dell’articolo 8 del D.L. N.11 del 2009. Ora, dopo il Daspo, la continuazione di questi atteggiamenti comporteranno la procedibilità d’ufficio per il reato di stalking e un aumento di pena (un terzo) in caso di condanna.

L’avviso del Questore rappresenta quindi un autentico ammonimento. D’ora in poi le persone raggiunte da questo avviso dovranno evitare di interagire con le vittime dei loro comportamenti. Se li incontrano nel condominio, devono stare a distanza. Se continuano a minacciarli o perseguitarli, le forze dell’ordine procederanno d’ufficio (senza più necessità di querela di parte) e si passerà direttamente al procedimento penale.