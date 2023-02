"Date le case ad Acer, noi faremo da garanti"

Un servizio che fa da mediazione fra proprietari e inquilini e fa da garante in caso di morosità, spese condominiali non pagate o danneggiamenti. Uno strumento che, se maggiormente sfruttato, potrebbe dare un po’ di respiro alla carenza (se non totale assenza) di alloggi che, da giorni, documentiamo con la nostra inchiesta.

È l’Agenzia per l’Affitto di Acer, "nata per facilitare l’incontro tra domanda e offerta di alloggi in locazione. È un servizio a vantaggio sia del proprietario che dell’inquilino con la duplice finalità di tutelare i proprietari dai rischi di morosità (relativa al canone di locazione e alle spese condominiali), dai possibili danni all’alloggio e da eventuali spese legali - spiega Emilia Iori, direttore di Acer dal 2016 -. Allo stesso tempo offriamo agli inquilini alloggi con canoni d’affitto più vantaggiosi rispetto a quelli offerti dal libero mercato".

Il tema della mancanza di alloggi sta diventando un problema ‘sociale’, con un boom di richieste e pochissima offerta.

"Molti proprietari preferiscono tenere alloggi sfitti per timore di non riscuotere regolarmente l’affitto, di subire danneggiamenti all’appartamento o di dover affrontare lunghi iter legali per liberare l’alloggio in caso di necessità - continuano da Acer -. L’Agenzia per l’Affitto fa fronte ad eventuali morosità, spese accessorie, danni all’immobile e spese legali sino a un massimo di 8.500 euro complessivi".

Il canone di locazione è concordato con il proprietario - vanno da 250 a 350 euro medi mensili - e Acer lo riscuote direttamente dall’inquilino versandolo al proprietario sul conto indicato al momento della stipula del contratto tramite bonifico bancario (trattenendo il 3%).

"Cerchiamo di essere tempestivi in modo da gestire rapidamente questo credito, in modo da essere molto vicini agli inquilini e ai proprietari. E’ un servizio per noi consolidato dal 2008 e siamo attivi in tutta la Provincia - prosegue Emilia Iori -. Attualmente abbiamo circa 300 contratti con i privati; dall’inizio ne abbiamo stipulati quasi 600".

La generale carenza di alloggi, però, si riscontra nei numeri.

"Abbiamo un elenco per queste case di 700 domande. Anche noi abbiamo molte richieste. Si tratta di persone che attualmente non risiedono in alloggi pubblici, non ne hanno le caratteristiche per un reddito più alto. I casi difficili, quindi, sono proprio residuali".

Benedetta Salsi