Dato l’udito a bimbo privo di nervo acustico

Un bimbo di appena due anni, nato con un’assenza bilaterale dei nervi dell’udito, ha iniziato a riconoscere i primi suoni grazie a un intervento chirurgico eseguito all’Ospedale di Parma. Un’operazione complessa e rara a livello mondiale che ha permesso l’impianto di un dispositivo uditivo direttamente nel tronco dell’encefalo, unica possibilità in assenza del nervo acustico. Una piccola placca di dimensioni 2,5 per 6 millimetri, che supporta 21 elettrodi, è stata posizionata direttamente a contatto con il piccolissimo nucleo cocleare, in una zona del cervello vicina a centri nervosi vitali.