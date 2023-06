Davanti al gip il ragazzo accusato di spaccio Arresto convalidato e custodia in carcere

Era stato arrestato mercoledì dai carabinieri della stazione di Scandiano, in quanto possibile fulcro di un’attività di spaccio all’interno del comune del comprensorio ceramico, con epicentro le vicinanze di un bar presso cui l’uomo, un cittadino nordafricano di 25 anni, dava appuntamento ai suoi clienti tramite ‘whatsapp’, definendolo "il solito posto". Nei pressi del… ‘solito posto’, i militari dell’Arma lo avevano fermato a bordo della sua autovettura, con cui solitamente eseguiva le consegne, trovandolo in possesso di sostanza stupefacente di varia natura (cocaina e hashish in particolare) e soldi in contanti, probabile provento dell’attività illecita. E anche nella sua abitazione, perquisita successivamente, le forze dell’ordine avevano rinvenuto altre quantità di droga.

Per questi motivi era stato posto in manette e portato in carcere con l’accusa di detenzione di droga ai fini dello spaccio. Ieri mattina il 25enne, difeso dall’avvocato Alfonso Marra del foro di Bologna, si è presentato davanti al Gip presso il Tribunale di Reggio, Dario De Luca. Il giovane ha risposto alle domande ed ha fornito la sua versione dei fatti. Al termine dell’udienza, il dottor De Luca ha convalidato l’arresto disponendo la custodia cautelare in carcere.