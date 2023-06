Davanti al locale con un coltello da cucina

Era intenzionato a entrare in un locale pubblico, a ridosso del lido Po di Boretto. Ma quando qualcuno si è accorto del giovane ventenne in possesso di un grosso coltello da cucina, nascosto accanto alla gamba destra, nei pantaloni, alcuni testimoni hanno avvisato i responsabili del locale, che a loro volta si sono subito attivati per fare intervenire le forze dell’ordine.

Prima ancora che il ventenne, residente nella Bassa Reggiana, potesse accedere al locale, i carabinieri del Radiomobile di Guastalla hanno eseguito l’accertamento.

Inizialmente il giovane ha negato ai carabinieri di avere il coltello, ma è apparso piuttosto nervoso. E’ seguita una perquisizione personale, che ha permesso di rinvenire il coltello da cucina, con lama di 26 centimetri, nascosto sotto i pantaloni. Il giovane è stato accompagnato in caserma e poi denunciato per porto d’armi o oggetti atti a offendere. Il coltello è stato sequestrato. Ora, attraverso gli accertamenti, occorre capire il motivo per cui il giovane era in possesso di quell’arma, potenzialmente pericolosa, in una zona solitamente molto frequentata.