Davanti al magazzino Dhl è sciopero a oltranza

Sciopero ad oltranza con presidio davanti ai cancelli il magazzino Dhl presso l’uscita del casello autostradale Terre di Canossa. Sono coinvolti i magazzinieri e i driver della "Work & Service", azienda che detiene l’appalto per la movimentazione delle merci. Lo hanno proclamato i sindacati Filt Cgil e UilTrasporti dopo che venerdì scorso si è rotto il tavolo della trattativa con il colosso della logistica su temi molto importanti relativi soprattutto all’integrativo aziendale: il mancato riconoscimento premi di produzione e di indennità. I lavoratori sono con le braccia incrociate da martedì. I punti della vertenza sono "il mancato riconoscimento del premio di risultato previsto nell’accordo quadro del 2021 per tutto il personale viaggiante e non viaggiante, la non corresponsione dell’elemento di garanzia retributiva in mancanza di accordo aziendale pattuito nel contratto collettivo nazionale, la mancata erogazione per i driver dell’indennità di maneggio denaro sempre prevista dal contratto nazionale Merci e Logistica". Il polo logistico di Campegine, dove lavorano circa 130 persone, serve le province di Reggio, Parma e Cremona. È operativo dal dicembre di due anni fa.

Francesca Chilloni