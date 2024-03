David Brancaleone approfondisce la figura del grande intellettuale Zavattini

Oggi alle 18 alla Biblioteca delle Arti, in piazza della Vittoria, il professor David Brancaleone, esperto di studi Zavattiniani, approfondirà la figura poliedrica e l’influenza del celebre regista e intellettuale. Cesare Zavattini, di Luzzara, sceneggiatore di film come Sciuscià, Ladri di biciclette, Miracolo a Milano e Umberto D., editore di riviste pioniere nella Milano anni Trenta, un intellettuale pubblico, un instancabile attivista per il cambiamento dell’industria cinematografica, un letterato, oltre a un pittore e un poeta. La biografia intellettuale scritta da Brancaleone parte dalla premessa che per comprendere l’idea di cinema di Zavattini e la sua eredità dobbiamo individuare le sfaccettature dei suoi interventi e la loro interazione nel tempo. "Questa biografia di Zavattini colma un vuoto nella letteratura cinematografica. Grazie alla ricchezza di informazioni provenienti dalle fonti consultate e discusse dall’autore, in particolare dall’archivio Zavattini, questo libro offre un’importante analisi culturale e un’informazione che un lettore di qui a cento anni dovrebbe essere in grado di cogliere e apprezzare", dice Carlo Celli, docente di italiano alla Bowling Green State University. Brancaleone nel 2021 ha pubblicato una biografia intellettuale su Zavattini e diverse traduzioni in inglese dei suoi scritti e dei suoi soggetti cinematografici.