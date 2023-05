David Salomoni stasera a Guastalla presenta il libro sul corsaro Drake

Dopo il successo del libro "Magellano. Il primo viaggio intorno al mondo", che ha ispirato anche la mostra da poco conclusa a Guastalla, David Salomoni (nella foto) ha da poco pubblicato il volume dal titolo "Francis Drake. Il corsaro che sfidò un impero" (edizioni Laterza).

Il libro sarà protagonista della rassegna "I Giovedì della Maldotti", stasera alle 21 alla sala dell’Antico portico del palazzo ducale guastallese, in centro storico, con l’introduzione a cura di Gino Ruozzi.

La ricerca parte da alcune carte inedite scoperte da Salomoni negli archivi di Lisbona e racconta la storia di Drake, un corsaro al servizio della regina Elisabetta I, che osò sfidare l’impero spagnolo in America tra il 1577 e il 1579.

L’autore compone un bellissimo libro di storia moderna, impostandolo come un romanzo d’azione in cui le grandi potenze dell’epoca sono protagoniste nella sfida per il dominio dei mari.

David Salomoni è professore presso l’Università per gli Stranieri di Siena. É stato ricercatore all’Università di Lisbona e Berenson Fellow presso l’Harward University Center for Italian Renaissance Studies a Villa I Tatti.