Daviddi: "Il cantiere causerà enormi disagi. Bisogna contenere la sua durata in 60 giorni"

"Anche nell’incontro di oggi (ieri, ndr) abbiamo ribadito la posizione che l’amministrazione comunale di Casalgrande ha tenuto a tutti i tavoli allestiti per discutere della riqualificazione del ponte di Veggia e la sua chiusura completa: abbiamo ribadito una volta di più la nostra preoccupazione nel contenere quel tipo di opere nel tempo previsto di 60 giorni". A dichiararlo è il sindaco di Casalgrande Giuseppe Daviddi dopo l’incontro di ieri in municipio di Sassuolo per sviluppare ulteriormente l’interlocuzione relativa ai lavori in programma sul ponte di Veggia per la completa riqualificazione dell’impalcato superiore con chiusura completa dal 16 giugno al, presuntivamente, 16 agosto. Un meeting per spiegare a Confindustria Ceramica l’incedere delle opere e i tempi di esecuzione. "Richieste precise – aggiunge Daviddi – che riteniamo sia necessario formalizzare ‘nero su bianco’ con l’impresa che dovrà svolgere i lavori, contenute nella missiva inviata al Comune di Sassuolo a inizio aprile. Si tratta di un’opera di riqualificazione che creerà un enorme disagio a tutta l’utenza. Anche ieri, come già in altre occasioni, non abbiamo ricevuto risposte convincenti". m. b.