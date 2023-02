Daviddi: "No all’affidamento a una coop esterna per 6 mesi"

"Come è possibile gestire efficacemente un Pronto Soccorso ‘a tempo’? È impensabile che l’assistenza a un cittadino in coda venga interrotta alle 20, come se si trattasse della chiusura serale di una qualsiasi attività economica…". L’imminente riapertura del presidio medico al Magati di Scandiano – fissato per il 23 marzo come annunciato dal sindaco Matteo Nasciuti – non placa le polemiche. Il collega di Casalgrande, Giuseppe Daviddi (foto), si fa da portavoce. Ma anche Angelo Santoro (consigliere d’opposizione a Scandiano) e i consiglieri del comune di Reggio, Dario De Lucia, Paola Soragni e Filippo Ferrarini, sono sulla stessa lunghezza d’onda: il Pronto Soccorso va riaperto su 24 ore; non solo per mezza giornata (8-20).

"Il sindaco di Scandiano si augura una futura riapertura per l’intero arco della giornata – prosegue Daviddi -. Allora perché non ha firmato la nostra petizione che chiede esattamente questo?" Critica motivata visto che la lista di maggioranza casalgrandese, con M5s e centrodestra, aveva avviato una petizione che a metà gennaio aveva raggiunto le 5mila firme. "Questa scelta indica come le richieste dei cittadini non siano state ascoltate – chiosa Daviddi -. E c’è un altro tema: non condividiamo l’affidamento esterno temporaneo del servizio a una cooperativa che lavorerà per sei mesi, con possibilità di rinnovo. Il Pronto Soccorso deve rimanere all’interno del servizio sanitario pubblico gestito dall’Ausl".

Angelo Santoro aggiunge: "Dispiace che il sindaco continui a illudere i cittadini parlando di una riapertura su 24 ore". Mentre De Lucia, Soragni e Ferrarini hanno presentato una mozione in Consiglio Comunale a Reggio: "Questa amministrazione deve sostenere Scandiano e Casalgrande nella riapertura completa – ribadisce De Lucia -. Se consideriamo che anche Correggio è chiuso, è inevitabile il sovraffollamento al Santa Maria".

ste.c.