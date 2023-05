Daviddi replica al Pd: "Ecco l’elenco delle opere che abbiamo fin qui realizzato"

"Il resoconto delle asfaltature realizzate in questi quattro anni non è una comunicazione autopromozionale, ma una risposta alle domande avanzate da alcuni cittadini sui social.

Non si tratta quindi di una comunicazione orientata a colpire qualcuno o a polemizzare".

A dichiararlo è il sindaco di Casalgrande Giuseppe Daviddi replicando alle critiche sollevate dal Pd dopo che il primo cittadino era intervenuto su Facebook per spiegare i lavori di asfaltatura sulle strade.

Non erano mancate le polemiche del Partito democratico che aveva poi elencato alcune opere non ancora ultimate.

"Ho letto che il Pd – rimarca Daviddi – accusa questa amministrazione di essersi limitata alle asfaltature: hanno riportato un elenco sbagliato di opere non realizzate o non accantierate. La casa di riposo ha impegnato a lungo il Comune: in questo mandato è stata conclusa la progettazione, concluso il cantiere e la struttura è collaudata, autorizzata e in funzione. Per la casa della salute la responsabilità dello stop del cantiere è in capo all’Ausl e il Comune non vi ha alcuna competenza. Dire che questa amministrazione si è limitata alle asfaltature – sottolinea il primo cittadino – significa non riconoscere che abbiamo realizzato altri importanti interventi".

Il sindaco assicura l’impegno per il ponte di San Donnino, l’estensione dell’illuminazione pubblica, il progetto delle stazioni ferroviarie recuperate da una situazione di degrado, la modifica della viabilità nei pressi delle scuole medie, mentre alla primaria è stato modificato il parcheggio.

"Il recupero dell’ex biblioteca – dice Daviddi – vede i lavori già partiti per il nuovo centro giovani e la nuova sede della polizia municipale, opere che saranno concluse entro 4-5 mesi. La ciclovia del Secchia sarà inaugurata entro maggio".

"La demolizione dell’ex scuola di Villalunga con la riqualificazione dell’area con un campo giochi già presente e un centro civico in arrivo, intervento chiesto a gran voce e condiviso con i cittadini. La sistemazione definitiva della frana di via Fosse Ardeatine, già oggetto di interrogazione in consiglio comunale". Il sindaco precisa inoltre che la rotonda sulla strada provinciale 51 non sarà costruita "a causa della forte differenza tra il costo previsto di 280mila euro e i 560mila nel quadro economico del progetto".

Matteo Barca