Davide, il genio della matematica. Verso i campionati internazionali

Il genio della matematica Davide Spallanzani, studente di 11 anni di Jano, parteciperà come finalista nazionale in due competizioni di giochi matematici. Davide frequenta la prima L delle scuole medie Boiardo di Scandiano. La mamma Vania, il papà Marco, il fratello Pietro e il suo insegnante di matematica Nicholas Barbieri sono molto soddisfatti per i risultatati raggiunti da Davide. È prevista la sua presenza ai campionati internazionali di giochi matematici, organizzati dal Centro Pristem dell’Università Bocconi di Milano. "Sono una competizione che vede una prima fase online, una semifinale provinciale e una finale nazionale a Milano il 10 maggio – spiega la professoressa Mariateresa Burani, tra le responsabili dei giochi di matematica del Boiardo –. La selezione è molto forte: nella provincia di Reggio sono stati ammessi alla finale solo 4 ragazzi di prima delle medie e 4 di seconda e terza delle medie".

Davide Spallanzani aderirà anche ai giochi del Mediterraneo, organizzati dall’Accademia Italiana per la promozione della matematica: prevedono una prima fase a scuola, una finale di istituto, una finale di area e una finale nazionale a Palermo il 18 maggio. Davide ha superato tutte le fasi ed è stato l’unico della classe prima ad essere ammesso alla finale nazionale per la sua area. Le aree sono più grandi delle province e in Emilia Romagna sono quattro.

La scuola secondaria di primo grado Boiardo già da oltre 15 anni partecipa a queste e altre competizioni matematiche con buoni risultati e anche qualche finalista nazionale.

"Negli ultimi anni abbiamo istituito un laboratorio giochi matematici con 60 ragazzi che si trovano al pomeriggio per divertirsi con la matematica – spiega la docente Burani –. Lo scopo dei giochi matematici è utilizzare la capacità di ragionare, un pizzico di fantasia e quella intuizione che fa capire che un problema apparentemente difficile è in realtà più semplice di quello che si poteva prevedere. Occorre avere il piacere di giocare e confrontarsi con sé stessi e i compagni". Per Burani un gioco matematico è "un modo appassionante di avvicinarsi alla matematica, è un problema con un enunciato divertente e intrigante, che suscita curiosità e la voglia di fermarsi un po’ a pensare. Meglio ancora se la stessa soluzione sorprenderà poi per la sua semplicità ed eleganza". Matteo Barca