Davide Narduzzo: "La Reggiana merita la Serie B, Castellammare sarà una sfida calda"

Quando si pensa alla bolgia di Castellammare di Stabia – prossima destinazioni dei granata di Dionigi – il pensiero torna subito a quel playoff del 2017, quando la Reggiana aveva l’obbligo di uscire indenne dal ‘Menti’ per poi accedere ai quarti di finale e proseguire il proprio cammino. La squadra riuscì nel proprio intento e strappò uno 0 a 0 anche grazie alle prodezze di Davide Narduzzo, indimenticato portiere (e uomo) che con questi colori ha conquistato anche la promozione in Serie B nel luglio del 2020.

Narduzzo, innanzitutto come sta?

"Sono felice, sei mesi fa è nato mio figlio Riccardo e per me e mia moglie Carmen non poteva esserci una gioia più grande. Adesso gioco in Eccellenza (al Borgo San Donnino, ndr) e abitiamo a Colorno, ma vediamo in estate cosa succede…Sono sempre aperto ad esperienze nuove e diverse".

Segue ancora la Reggiana?

"Certo, è sempre il posto in cui sono stato meglio in assoluto ed è nel mio cuore. Purtroppo la stagione è stata travagliata, ma Dionigi ha dato una bella scossa e queste tre vittorie consecutive sono una bella spinta. Reggio merita di restare come minimo in Serie B: ha blasone, tradizione e un sacco di tifosi appassionatissimi. È una piazza speciale".

È ancora in contatto con qualcuno dei suoi ex compagni?

"Sento spesso Fausto Rossi, ma anche Carlini, Facchin che adesso fa il direttore a Como e il ‘sindaco Spanò’. Qualche volta sento anche Paolo (Rozzio, ndr) e sono felice che sia il capitano e un punto di riferimento: è un gran giocatore e una persona ancora migliore".

Quando si parla di Castellammare di Stabia il collegamento con lei è quasi automatico: in quella partita diede grande sicurezza a tutto il reparto.

"Mi ricordo un paio di belle parate, ma soprattutto le uscite…Tante, tantissime uscite alte. Fu una partita combattutissima, in cui tutti diedero il 110%. Trevor (Trevisan, ndr) giocò da stirato, ma riuscì comunque a restare in campo una settantina di minuti. Guidone che da centravanti rincorreva tutti come se fosse un mediano…Fu una grande gioia che ci permise di arrivare ai quarti col Livorno e poi alle Final Four di Firenze". Che ‘consigli’ può dare alla Reggiana che avrà una missione simile alla vostra?

"Da fuori è sempre difficile, ma ovviamente troveranno un ambiente caldissimo e dovranno fare come noi che giocammo davvero l’uno per l’altro, sacrificando tutto, senza risparmiarci mai. Mi auguro con tutto il cuore che possano farcela, se lo meritano loro e tutti i tifosi".