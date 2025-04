Davide Sartori ha vinto il Premio Ghirri

È Davide Sartori, con "The Shape Of Our Eyes, Other Things I Wouldn’t Know", il vincitore del Premio Luigi Ghirri 2025.

Un progetto con il quale il fotografo ha esplorato il legame padre-figlio, attraverso un’ampia riflessione critica sulla mascolinità. La mostra si può visitare al terzo piano del Palazzo dei Musei, insieme agli altri progetti di Giovane Fotografia Italiana. A Erdiola Kanda Mustafaj è stata attribuita la menzione speciale "Nuove Traiettorie. Gfi a Stoccolma", promossa dall’Istituto Italiano di Cultura di Stoccolma. Borse di studio a Sara Lepore e Grace Martella, che potranno così partecipare al programma di letture portfolio nell’ambito di Fotofestiwal Lódz in Polonia. Quest’anno i progetti fotografici di artisti under 35 - in mostra con la curatela di Ilaria Campioli e Daniele De Luigi, e in lizza per il Premio Ghirri - sono Daniele Cimaglia e Giuseppe Odore , Rosa Lacavalla, Sara Lepore , Grace Martella , Erdiola Kanda Mustafaj, Serena Radicioli e Davide Sartori, che si è aggiudicato il premio. Il Premio Giovane Fotografia Italiana|Premio Luigi Ghirri, del valore di 4 mila euro, che comprende anche la prestigiosa opportunità di presentare una mostra personale negli spazi di Triennale Milano, è stato assegnato da una giuria composta da Tim Clark, Adele Ghirri, Damiano Gulli, Rä Di Martino, Mauro Zanchi. Davide Sartori (Gallarate, 1995) attualmente vive nei Paesi Bassi. Nel 2024 si è laureato in fotografia alla Royal Academy of Art dell’Aia. Nel suo lavoro l’osservatore viene sfidato a mettere in discussione la veridicità di una fotografia. Materiale d’archivio, fotografia documentaria e immagini costruite si intrecciano. Il medium fotografico funziona come strumento per confrontarsi con più realtà contemporaneamente. Ispirato dalle sue esperienze di vita, il suo lavoro riflette un profondo interesse per il comportamento umano, il passare del tempo e le tracce che le persone si lasciano dietro.

Tutte le mostre di Fotografia Europea (Circuito In) oggi sono aperte dalle 10 alle 20. Quest’anno poi sono 210 le mostre fotografiche del Circuito Off, al di fuori delle sedi ufficiali: 115 nel centro storico, 46 oltre le mura e 34 in provincia.

Allestite in quartieri, scuole, spazi pubblici e privati. L’Ex Aci in questa edizione si è trasformata in luogo delle "Visioni Off", cioè nello spazio in cui vengono esposti i progetti che esprimono l’essenza di questa costola nata dal Festival, a partire dalla seconda edizione.

Qui sono ospitate diverse mostre, tra cui quella realizzata dai vincitori del Circuito Off 2024: SuoloCollettivo, che ha interpretato il tema di questa edizione - "Avere vent’anni" - con un progetto dedicato alle migrazioni. Tra gli appuntamenti odierni, la conferenza di Giulia Caminito – dal titolo "Chi riesce a vedere i giovani"- in dialogo con Loredana Lipperini, alle 11 alla Cavallerizza. E la presentazione del libro "Ctonio" di Alessandra Calò, con l’autrice, la scrittrice Marilena Renda e Sara Occhipinti, nel chiostro grande di San Pietro alle 15,30. Info su www.fotografiaeuropea.it

Stella Bonfrisco