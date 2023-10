Davoli chiede ancora gli arresti domiciliari

La difesa di Andrea Davoli (foto), 52enne ex insegnante ed educatore di Comunione e liberazione, ha presentato di nuovo la domanda di alleggerire la misura cautelare passando ai domiciliari: una richiesta per la quale dev’essere chiesto il parere anche alla parte offesa, e su cui si dovrà esprimere il gip Silvia Guareschi. Lui era stato arrestato in agosto per l’ipotesi di violenza sessuale su una 14enne: il primo approccio sarebbe avvenuto a Viserbella (Rimini) durante un seminario in vista della Pasqua, poi gli incontri sarebbero proseguiti anche a Reggio, sino a fine maggio, quando la famiglia della minorenne ha scoperto la loro storia da alcune chat. La madre ha sporto denucia e la Procura di Rimini ha avviato le indagini, poi passate a Reggio al pm Maria Rita Pantani. Dopo l’arresto a Caorle, era stato portato nel carcere di Pordenone: durante l’interrogatorio di garanzia aveva sostenuto che era stata lei a prendere l’iniziativa e che lui aveva ceduto dopo 15 anni di castità mantenuta per un voto religioso. Poi è stato trasferito nel carcere di Verona, dove la misura cautelare più severa è stata confermata prima dal gip Silvia Guareschi e poi dal Riesame, che aveva respinto la domanda di domiciliari avanzata dall’avvocato difensore Liborio Cataliotti. Intanto nell’ambito di un incidente probatorio una psichiatra incaricata dal gip Silvia Guareschi dovrà sondare la capacità di testimoniare della 14enne, che la Procura vuole ascoltare insieme a una sua amica ritenuta testimone. Il pm Pantani ha anche depositato una quindicina di testimonianze di docenti e alunni dell’istituto Canossa, dove Davoli ha insegnato prima dell’arresto del 19 agosto.

al.cod.