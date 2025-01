Davoli (FdI): "Basta violenze continue. Città martoriata, stop all’escalation"

Sul gravissimo fatto di cronaca che ha, ancora una volta, fatto interrogare tutta Reggio sulla continua escalation di violenza in città, Fratelli d’Italia ha chiesto un cambio di passo all’amministrazione tutta. "Ancora una volta dobbiamo registrare una violenza sessuale in città, vittima una donna nigeriana abusata da 4 connazionali – scrive in una nota Letizia Davoli, consigliera meloniana in città –. Un fatto gravissimo, che unito al profondo disprezzo per la nostra civiltà, il nostro paese, le nostre leggi, le nostre tradizioni e la nostra cultura mostrate nei gravi fatti di Milano a Capodanno da gruppi di immigrati, non può più essere ignorato. Rinnoviamo l’appello, bocciato più volte dalla maggioranza, a fermare al più presto la deriva di violenza che attraversa la città, tollerata ormai troppo a lungo e i cui risultati sono sotto gli occhi di tutti".

Il passaggio poi è sull’integrazione e sulle sue spine. "Nella settimana in cui si celebra la festa del nostro Tricolore, simbolo di unità, civiltà e rispetto, non è più possibile accettare comportamenti che disprezzano i nostri valori in nome di una accoglienza mal realizzata e devastante per i cittadini italiani, in particolare per le donne che ormai hanno paura ad uscire sole da casa. Chiediamo alla maggioranza se è questa la città che vogliono: una città dove le donne e i più deboli sono privati della propria libertà".