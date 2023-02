"Davoli non parli per FdI e Lega" I due partiti prendono le distanze

Il consigliere leghista Alessandro Davoli incassa la presa di distanza di FdI e Lega. Ad annunciarlo con determinazione sono i coordinatori dei due partiti con una nota che non lascia dubbi: "A Castelnovo Monti il consigliere Davoli non rappresenta FdI e Lega". Questo è quanto dichiarano in una nota congiunta Alessandro Aragona e Roberto Salati, coordinatori provinciali rispettivamente di Fratelli d’Italia e della Lega: "Con riferimento alle ultime esternazioni apparse sulla carta stampata e mezzo social, riteniamo opportuno specificare che il consigliere comunale di Castelnovo Monti, Alessandro Davoli, non rappresenta in alcun modo né Fratelli d’Italia né la Lega sia a livello territoriale, sia all’interno degli organi direttivi dei partiti di riferimento", Prosegue la nota: "Se è vero che il Consigliere Davoli, a oggi non è tesserato né in Fdi né nella Lega, nel 2019 è stato candidato a sindaco attraverso una lista espressione dei partiti di centrodestra, i reiterati attacchi ai rappresentanti locali dei partiti di riferimento nonché alla linea politica del Governo Meloni, nato da una forte espressione del voto popolare, pongono il consigliere Alessandro Davoli definitivamente al di fuori della comunità politica in nome della quale, a questo punto inspiegabilmente, continua a condurre la propria azione politica". "In virtù di tutto ciò – concludono – invitiamo Alessandro Davoli a continuare la propria attività di consigliere comunale di opposizione senza far riferimento alcuno a forze politiche dalle quali non si sente rappresentato e che, soprattutto, non intendono farsi rappresentare da esponenti politici in totale disaccordo con la linea politica locale e nazionale dei partiti che attualmente fanno parte del Governo".

Eletto consigliere di minoranza, Davoli ha sempre partecipato ai lavori del Consiglio comunale di Castelnovo Monti e dell’Unione dei Comuni come consigliere di opposizione.

s. b.