Davvero il Giusto Spirito

I campionati di volley di Serie B e C stanno fornendo ottimi risultati da parte delle squadre reggiane, anche se proprio marzo e aprile saranno i mesi decisivi per considerare quali squadre possono salire di categoria. Quasi tutte le serie, comunque, prevedono la disputa dei play-off e alcune anche dei play-out per evitare la retrocessione.

E in lizza, per tentare la promozione, oggi di squadre reggiane ce ne sono alcune, sia tra i maschi, sia tra le femmine.

Serie B1 femminile

Una di queste è proprio la Giusto Spirito Rubierese che, dopo aver prelevato il titolo in questa categoria e aver mutato organico e tutta l’organizzazione, oggi è al comando della classifica, sia pure con una gara disputata in più rispetto alla Clai Imola.

Rubiera, in casa, gioca la domenica, per cui domani alle 18,30, forte dei suoi 37 punti, attende il Volley Modena a quota 21.

Riposa invece la Tirabassi & Vezzali che ha invece mostrato un percorso a corrente alternata.

Serie B maschile

L’Ama San Martino un mese fa aveva l’acqua alla gola, poi, probabilmente anche grazie all’arrivo dell’esperto Oreste Luppi come direttore sportivo, ha infilato tre vittorie per un totale di otto punti e ora è ottava a 20.

Oggi alle 17 alla Bombonera potrebbe allungare la sua striscia contro l’Univolley Carpi (12).

Serie B2 femminile

Anche la Fos Wimore CVR infila tre vittorie di fila e si porta in zona salvezza, mentre l’Arbor Interclays è nel centro alto di classifica. Oggi giocano entrambe in casa, ma è durissima: alle 19 alla Moro, Arbor (27)-Canniccia (35), alle 21 a Rivalta CVR(23)-Rinascita Firenze (35).

Serie C

Soddisfazione tra i maschi per il primo posto dei Vigili del Fuoco Marconi (30), impegnati oggi alle 18 a Bastiglia contro la forte RCL (28).

Alle 18, derby a Fabbrico tra i locali (15) e l’Everton (23).

Tra le ragazze, nel girone A, si attende il primo successo, o almeno i primi punti, dell’Energee3 Giovolley che, ultima ancora al palo, riceve alle 17 a Rivalta la squadra che la precede, la Vap Piacenza a quota 6.

Nel girone B, invece, altro champagne tenuto in frigo, visto che la capolista Ama San Martino (39) ospita alle 20,30 alla Bombonera la Basser Ravarino (13). Dovrebbe avere la strada in discesa anche la Reggio Revisioni Rubierese (27) che alle 21 ospita la Libertas Fiorano (10), con l’obbligo di non sottovalutare.

