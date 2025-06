Day Hospital Oncologico. Nuovi strumenti in arrivo

Si prepara il trasferimento del Day Hospital Oncologico in nuovi spazi riqualificati dell’ospedale di Guastalla. L’apertura ufficiale è prevista per il 19 luglio.

Nell’attesa della grande inaugurazione, il personale sanitario sta allestendo arredi e attrezzature, tutte di ultima generazione, per cure e terapie. E proprio arredi e attrezzature – per un costo totale di almeno 120 mila euro – saranno forniti grazie a risorse raccolte tra i cittadini. A tale scopo infatti si sono unite tre associazioni per sostenere un unico progetto: gli Amici del Dho, Noi per l’Hospice e l’Associazione prevenzione tumori.

La presentazione in programma giovedì 26 giugno alle 20,30 al centro sociale Primo Maggio di via Castagnoli, con i rappresentanti delle associazioni, dirigenti dell’ospedale di Guastalla, medici e operatori del reparto, servirà per illustrare il progetto con diapositive e filmati che mostrano gli spazi del futuro Dho. Al termine dell’incontro è poi previsto un momento conviviale di saluto.

Dunque, le tre importanti associazioni della Bassa si uniscono per questa raccolta fondi, attraverso una serie di eventi aperti al pubblico. Ma non è tutto. Per la serata del 20 giugno, al teatro di Guastalla, è in programma un evento con ospite la criminologa Roberta Bruzzone, che parlerà de ’L’Ombra di Narciso: come riconoscere un manipolatore affettivo in ambito relazionale’, in una manifestazione benefica organizzata dall’azienda Fol.Vez di Campagnola. L’incasso della serata sarà destinato interamente all’acquisto di una moderna poltrona per dialisi, da destinare proprio al nuovo Day Hospital Oncologico guastallese.

Antonio Lecci