Dazi, l’incontro in Comune: "I rischi? Perdita di lavoro e danni per 250 milioni"

Una stangata da 250 milioni di euro. Tanto potrebbero impattare i dazi Usa sui fatturati delle aziende di Reggio Emilia, con conseguenze anche sulla tenuta occupazionale in un territorio in cui si registra un aumento del 15% del ricorso alla casa integrazione rispetto al 2024.

È la fotografia emersa dall’incontro organizzato ieri dal sindaco Marco Massari, che ha invitato le diverse associazioni imprenditoriali, i sindacati confederali, la Camera di commercio, insieme a amministratori della Provincia e della Regione per un confronto finalizzato a individuare azioni pubbliche e private da mettere in campo a sostegno dell’economia locale.

"I dazi aggravano il rischio di recessione o comunque di stagnazione economica e l’economia di Reggio fortemente aperta è molto più esposta all’impatto; penso in particolare ai settori della meccanica e dell’agroalimentare, ma non solo", avverte il sindaco Marco Massari, che giudica insufficienti i risultati della trattative tra Unione Europea e Stati Uniti.

"Si tratta di misure che avranno effetti evidenti sulle imprese e sui lavoratori dei comparti più esposti. Nell’ottica di anticiparli, crediamo che tutte le forze istituzionali, politiche, sociali ed economiche dovranno sostenere le azioni necessarie ed è indispensabile agire uniti, parlarsi e capirsi. Ecco perché promuovere momenti di condivisione come questo", spiega Massari.

Hanno poi preso la parola rappresentanti del mondo imprenditoriale e sindacale reggiano che hanno hanno evidenziato come i settori più esposti siano la meccanica e l’agroalimentare (il vino in particolare); accanto infatti all’elevata quota di export diretto delle imprese va considerata una quota significativa di export indiretto da parte di medie e piccole imprese di componentistica.

"I dazi mettono in discussione la democrazia liberale", sostiene il vicepresidente della Regione, Vincenzo Colla.

"Il Pnrr sta finendo e poco è stato utilizzato dal nostro Paese per promuovere politiche industriali. Occorre un cambio di passo in questo senso: l’Europa e i governi nazionali devono riportare al centro del dibattito gli investimenti che ci consentano di creare valore aggiunto", scandisce.

"L’economia regionale regge meglio di altre aree, gli indicatori per il prossimo anno sono positivi, ma ancora non sappiamo quale sarà l’impatto effettivo dei dazi sull’export diretto e indiretto. È fondamentale confermare gli occupati di oggi e attrarre giovani con elevate competenze. Troppi giovani lasciano il nostro Paese ed anche le nostre città per cercare condizioni migliori altrove: è urgente uno sforzo congiunto per trattenerli, un nuovo patto tra associazioni datoriali, sindacati e istituzioni. Noi dobbiamo agire sulla casa e sui servizi, le imprese sulle condizioni di lavoro per i nuovi assunti; con le Università della regione ci vogliono alleanze virtuose per favorire la permanenza dei laureati e dei dottorandi nel nostro tessuto sociale e produttivo", conclude.

L’incontro si è concluso con l’impegno del Sindaco Massari a mantenere attivo questo tavolo programmando il prossimo incontro con tutti gli interlocutori entro fine dell’anno.