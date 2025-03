Dazi Trump, cosa rischia Reggio. Dalla meccanica alla plastica: ‘ballano’ 1,19 miliardi di euro

Adattamento. È questa la parola chiave che, nei prossimi mesi, dovrà guidare le scelte degli imprenditori reggiani. O meglio, potrebbe essere l’unica via per affrontare un panorama commerciale globale sempre più instabile, con equilibri economici stravolti dall’inizio del nuovo anno. Dai dazi americani alla crisi della Germania, passando per le tensioni geopolitiche legate ai conflitti in Medio Oriente e in Ucraina, sono molti i fattori che stanno influenzando l’export mondiale e, di conseguenza, quello italiano. Lo ha evidenziato l’analisi di Prometeia per Il Sole 24 Ore, basata sui dati Istat del 2024: in Italia, 22 province su 107 registrano un export superiore al 50% del proprio Pil.

Questo significa che un’economia su cinque è fortemente esposta al rischio di una guerra commerciale globale. A livello nazionale, il rapporto tra export e Pil è del 31,1%: ogni 100 euro di valore aggiunto prodotto, 31,1 provengono dalle esportazioni. Tuttavia, il dato varia notevolmente da territorio a territorio. Sono 44 le province sopra la media, con picchi nel centro-nord e numeri decisamente inferiori al sud. Tra le province con un export superiore alla metà del Pil c’è anche Reggio Emilia, che con un rapporto del 61,2% si posiziona al nono posto in Italia. Nel 2024, il valore delle esportazioni reggiane ha raggiunto i 13,05 miliardi di euro, segnando una crescita del 21,7% rispetto al periodo pre-pandemia (2019). Questo trend positivo riflette un andamento nazionale: nel 2019 l’export italiano valeva 480 miliardi di euro, mentre negli ultimi cinque anni il fatturato estero è salito costantemente fino ai 623,5 miliardi di euro del 2024. L’ultimo biennio, però, ha registrato un rallentamento a causa delle incertezze geopolitiche e delle oscillazioni nei consumi di settori chiave. Ovviamente, uno degli elementi che più preoccupa gli operatori è il possibile impatto delle politiche statunitensi. Le dichiarazioni e le misure adottate dal presidente americano Donald Trump hanno già lasciato il segno: la sua linea protezionista ha portato all’introduzione di dazi su prodotti europei e su altre economie strategiche come Canada, Messico e Cina.

"L’applicazione dei dazi preannunciati dall’amministrazione statunitense nei confronti dell’Unione Europea potrebbe avere effetti rilevanti sul nostro Paese", sottolinea l’Istat nella sua ultima ‘Nota sull’andamento dell’economia italiana’. Nel 2024, oltre il 48% del valore dell’export italiano è stato destinato a mercati extra-Ue, una quota superiore a quella registrata da Germania, Francia e Spagna. Gli Stati Uniti rappresentano uno dei principali partner commerciali, assorbendo il 10% delle esportazioni italiane e più di un quinto di quelle dirette al di fuori dell’Europa. Nonostante un calo del 3,6% rispetto all’anno precedente, nel 2024 l’export italiano verso gli USA ha raggiunto i 64,7 miliardi di euro, trainato soprattutto dai settori della meccanica, del farmaceutico, dell’alimentare e del tessile. Alcune province italiane dipendono in modo significativo dal mercato statunitense: a L’Aquila, Grosseto e Isernia, ad esempio, oltre il 50% dell’export è rivolto oltreoceano. Anche città come Firenze e Milano registrano volumi importanti verso gli Usa.

E Reggio Emilia? La nostra provincia esporta per il 57,8% all’interno dell’UE e per il 42,2% al di fuori, con un 11,7% delle vendite dirette al mercato americano. I settori reggiani più esposti sono quelli della meccanica, degli apparecchi elettrici e delle materie plastiche, che nel 2024 hanno generato complessivamente 1,19 miliardi di euro di fatturato solo grazie agli scambi con gli Stati Uniti. Sono proprio questi gli ambiti che dovranno fare i conti con le dure misure preannunciate dal tycoon statunitense, costringendo gli imprenditori a cercare nuove rotte commerciali per sostenere le proprie esportazioni.

Elia Biavardi