Valerio Baroncini
ReggioEmilia
CronacaDe Amicis riaperte dopo 13 anni
20 set 2025
ANTONIO LECCI
Cronaca
De Amicis riaperte dopo 13 anni

La scuola elementare era rimasta inagibile dopo il terremoto del 2012. Il lungo calvario, poi ieri la festa

Conti (seconda da destra) all’evento

E’ stato un lungo percorso quello che ha portato alla riapertura della scuola elementare De Amicis, in centro a Rolo, resa inagibile nel 2012 dal terremoto. Da quel maggio di tredici anni fa l’edificio è rimasto chiuso. Ieri mattina l’inaugurazione, al termine di un cantiere durato anni, ma che ora presenta una scuola rinnovata, con miglioramento antisismico, efficientamento energetico e nuovi impianti. Insieme alle autorità locali guidate dal sindaco Ruggero Baraldi, ad alunni, insegnanti e genitori, presente anche l’assessore regionale alla scuola, Isabella Conti. L’intervento di recupero, del valore complessivo di oltre due milioni di euro, ha permesso un radicale miglioramento sismico e una completa riqualificazione dell’edificio. È stato finanziato quasi totalmente dall’Agenzia regionale Ricostruzioni, con l’aggiunta di un contributo del Comune. "Il recupero dell’edificio storico consente di tenere viva anche la memoria di generazioni di bambini che qui sono cresciuti. Oggi celebriamo la rinascita di un edificio, ma soprattutto l’energia viva di una comunità che ha saputo resistere. Oggi affermiamo il valore dell’educazione come bene comune", ha detto l’assessore Conti.

E il sindaco Baraldi ha aggiunto: "Da oggi la sfida sarà quella portare a termine in tempi rapidi i lavori sulla viabilità della zona, per la realizzazione di nuovi parcheggi sulle vie laterali per studenti e genitori, ma anche per la realizzazione di un nuovo tratto di pista ciclopedonale che si colleghi con quelli esistenti"

Antonio Lecci

© Riproduzione riservata

