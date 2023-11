De Franco: "Il problema manutenzione esiste, ma non è impellente"

"Negli ultimi due anni siamo intervenuti in 12 cimiteri, per circa 400mila euro totali". L’assessore del Comune di Reggio Lanfranco de Franco (foto) ha, tra le varie deleghe, anche quella ai cimiteri e si mostra sereno: "Dell’ordine del giorno di Salati abbiamo respinto l’urgenza perché non ci sono situazioni tali da richiederla, non la problematica in sé. Qualcosa da fare c’è, ma il Monumentale è assolutamente al centro dei nostri pensieri e in questo momento è del tutto sicuro e accessibile. Tutti gli anni spendiamo qualche centinaia di migliaia di euro per interventi di ripristino e bisogna anche considerare che Reggio di cimiteri ne ha 27: siamo costantemente impegnati con i lavori pubblici per i lavori necessari, purtroppo a volte ci sono problemi dove si trovano i propri cari ma bisogna avere presente che gli interventi sono tanti".

L’assessore segnala le ultime operazioni: "Il 19 ottobre abbiamo finito un’opera urgente al cimitero di Codemondo per un problema strutturale di due pilastri, e in quei giorni avevamo sistemato anche gli intonaci di Cavazzoli e la pavimentazione di Sesso". Punto per punto, la manutenzione straordinaria negli ultimi due anni: a Coviolo sono state sistemate le pareti e le luci della camere ardenti, oltre a impermeabilizzare la copertura presso i negozi all’esterno del cimitero; sono stati sistemati anche i sepolcri di Gavasseto, Marmirolo, Roncadella e San Maurizio; al Monumentale si è lavorato sulla casa del custode; a San Bartolomeo si è intervenuti sul muro di cinta e sulle pavimentazioni e a San Prospero, infine, sono state costruite 352 cellette ossario, oltre a lavori per riparare la copertura del corpo centrale.

De Franco preannuncia anche un intervento speciale: "Saremo in dialogo nei prossimi con il Ministero della difesa per i fondi per il ripristino del sacrario militare, che ricorda i caduti della Grande Guerra e della Resistenza". Infine un bilancio su ‘Oltre’, la rassegna di appuntamenti culturali al cimitero Monumentale che si è svolta in tutti i sabato di ottobre: "È andata molto bene, di fatto le giornate sono state 5 con l’anteprima del festival ‘Il rumore del lutto’ che coinvolgerà Reggio e Parma. Ogni sabato ci sono state una visita guidata e poi un’iniziativa culturale, in tutto ha partecipato un migliaio di persone. ‘Oltre’ sta riscuotendo grande successo e conferma l’idea che, nel rispetto dei defunti e del luogo, il cimitero può essere anche luogo di arte e bellezza, considerato anche che il monumentale ha bellezze indiscutibili lasciate dai migliori architetti passati in città dall’Ottocento a oggi".

Tommaso Vezzani