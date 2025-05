De Franco sarà il segretario cittadino del Pd

Il nuovo segretario cittadino del Pd sarà Lanfranco de Franco. Il percorso congressuale del Partito Democratico che porterà all’elezione bis – come già anticipato dal Carlino nei giorni scorsi – di Massimo Gazza che guiderà la federazione fino al 2029, vedrà anche l’elezione dei segretari degli otto circoli dem di Reggio e dei vari comuni della provincia. Rappresentanti che giocoforza – anche se dal partito reggiano negheranno – rispecchieranno le correnti e gli equilibri di potere interni. E l’attuale vicesindaco, massima espressione locale dell’area di Elly Schlein, leader nazionale dem, nel risiko degli incastri prenderà il posto di Cantergiani (che come scritto sopra, approderà all’ufficio di gabinetto in Comune). Un posizionamento non casuale anche in ottica elezioni amministrative 2028 dove de Franco arriverà di peso a presentarsi come candidato sindaco dato che un bis di Massari non è per nulla scontato. Certo, in politica può cambiare tutto e quattro anni sono un’era, ma de Franco vanta anche il ‘credito’ di essersi fatto da parte per evitare le primarie nel momento di indecisione di un anno fa.

Per quanto riguarda i circoli cittadini, Francesca Boni (che studia da assessora per il prossimo giro) con tutta probabilità verrà confermata al ’Renzo Bonazzi’ riferimento del centro storico, ossia il numero uno, dove sarà l’unica candidata a meno di clamorosi colpi di scena. Al circolo 2 (Arci Rondò, Cavazzoli-Roncocesi) invece avanza Nicolò Medici, attuale consigliere comunale. Più indecisione al circolo 3 (Orologio) dove in pole resta Giulia Domenichini, che lavora già nello staff dell’assessore Davide Prandi.

Al circolo 4 (Belvedere-Baragalla) verrà confermata Luisa Carbognani che siede anche in Sala del Tricolore. Al 5 (Rosta Nuova-Buco del Signore) in rampa di lancio c’è Federico Macchi, pure lui consigliere comunale. Così come al 6 (Masone-San Maurizio), Nando Ganassi, altro collega di scranno nel consesso, resterà segretario. Al 7 (Gavassa-Massenzatico) riconferma per Roberto Bertacchini. Infine all’8 (Gardenia-San Prospero-Sesso) ci riprova Marina Ligabue.

dan. p.