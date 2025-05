De Gasperi, la mostra: "Qui il luogo più giusto"

L’hanno portata a Reggio per diffondere i principi della dottrina sociale, dell’Europa e della formazione dello Stato italiano. La mostra ‘Alcide De Gasperi – Album di casa’, che tramite fotografie e testi ripercorre la vita privata del grande statista trentino, intrecciata ai momenti salienti della sua vicenda politica, dopo l’esordio a Trento giunge finalmente in città. Oggi alle 17 l’inaugurazione nella sede ospitante, l’atrio di Palazzo Baroni dell’Unimore, con sindaco Marco Massari, don Giovanni Rossi, vicario diocesano, e rappresentanti degli enti organizzatori, associazione nazionale Partigiani Cattolici, Unimore, diocesi di Reggio e Guastalla, Unione giuristi cattolici italiani di Reggio e circolo Giuseppe Toniolo di Reggio.

"Questo è il luogo giusto, ex seminario e ora formazione universitaria – apre assessore Davide Prandi – speriamo gli studenti colgano gli stimoli di questa mostra". Appello sottoscritto da Primo Gonzaga del circolo Toniolo. Di "attualizzazione dell’idea di Italia e di Europa e della lotta di Resistenza espresse dallo statista" parla Gabriele Torricelli dei partigiani Cristiani, mentre Matteo Fortelli della Diocesi accenna all’ideale di De Gasperi della "politica come più alta forma di carità", ripreso da Paolo VI e Francesco, e ritrova in Papa Leone XIV i concetti di giustizia sociale e lavoro, sulla scia del politico trentino. "Nessuno ricorda quanto sia stato importante De Gasperi per il Diritto, la nascita e l’impulso che diede ai suoi studi – sottolinea Federica Davoli, presidente dei giuristi cattolici –. Fu il primo a parlare di divisione dei poteri e promosse solidarietà e sussidiarietà". Giunta in città grazie alla collaborazione col Comune di Reggio e servizio pastorale Sociale e del lavoro, l’esposizione ospiterà una serie di incontri di alto profilo aperti a tutti, che muovendo da De Gasperi si concentreranno su storia, diritto e riflessioni sull’Europa.

Giovedì 22 maggio alle 20.30, ‘Alcide De Gasperi – la politica come missione’, con Marco Odorizzi, direttore della Fondazione Trentina De Gasperi; martedì 27 maggio, ore 20.30, ‘Il pensiero politico di Alcide De Gasperi’, con Alberto Melloni, ordinario di Storia del Cristianesimo e delle Chiese di Unimore; giovedì 5 giugno, ore 16, ‘Il ruolo di Alcide De Gasperi nella ricostruzione’, diviso in due parti: ‘De Gasperi e la presidenza del Consiglio’, con Francesco Clementi, ordinario di Diritto pubblico comparato alla Sapienza, e ‘De Gasperi e l’Europa’, con Dino Guido Rinoldi, ordinario di Diritto della UE all’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Piacenza; infine, martedì 10 giugno, 20.30, ‘Alcide De Gasperi e il sogno europeo’, con Pierluigi Castagnetti, già vicepresidente della Camera, e Giuseppe Tognon, ordinario di Storia dell’Educazione e Pedagogia, Università Lumsa di Roma. Orari della mostra: lunedì / sabato, 9-19.