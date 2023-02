De Lucia: "Aprire anche di notte il pronto soccorso a Scandiano"

Una mozione in consiglio comunale a Reggio, presentata dal consigliere di Coalizione Civica, Dario De Lucia, chiede di supportare "la riapertura H24 con servizio interno dell’ospedale di Scandiano”. Il documento a sostegno del Magati sarà discusso oggi alle 16 in sala del Tricolore. De Lucia chiede il pieno appoggio reggiano agli sforzi per arrivare alla riapertura a tempo pieno del reparto. La ripresa delle attività dovrebbe essere imminente, dopo la conclusione di un bando Ausl per reperire medici specializzati tramite cooperative di servizio del settore, anche se sulle date vi sono ancora incertezze. Al momento la riapertura sarà però parziale, dalle 8 alle 20. Nelle altre 12 ore i cittadini del distretto ceramico dovranno rivolgersi al pronto soccorso di Reggio o Sassuolo.

Nella mozione, De Lucia chiede al Consiglio Comunale di Reggio di unirsi ai documenti simili già approvati a Scandiano e Casalgrande. Inoltre, si domanda di aprire anche ai residenti di Reggio la possibilità di sottoscrivere la petizione aperta per chiedere la riapertura, petizione che ha già raccolto oltre 7.000 sottoscrizioni.