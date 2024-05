De Lucia attacca:: "Polo di Max Mara incoerente col Pug. Fiere cancellate"

"La trasformazione delle Fiere nel polo della moda di Max Mara? Una scelta che lascia perplessi: per i tempi, per lo stile e per il contenuto. Reggio sarà l’unica città emiliana senza fiere". A dirlo è Dario De Lucia, consigliere comunale di Coalizione Civica che attacca: "Il consiglio comunale non sapeva nulla, non è stata fatta neanche una commissione figuriamoci un voto in aula, e questo annuncio contraddice quello che Vecchi e Pratissoli hanno sempre affermato quando si parlava di portare lavoro di qualità in città e evitare poli della logistica. Erano anche gli stessi di Silk-Faw quindi non è che mi stupisce che si siano contraddetti". Per De Lucia sono tanti i dubbi: "Una scelta che appare incoerente con quanto sbandierato nel Pug. Allo stesso tempo, si cancella, probabilmente per sempre, la zona fiere. Reggio sarà l’unico capoluogo di provincia in Emilia-Romagna senza un’area espositiva".