De Lucia, già studente e Coalizione Civica:: "Doppia intitolazione sarebbe atto di equità"

Anche Dario De Lucia, consigliere comunale di Coalizione Civica ed ex allievo dell’istituto geometri chiede di rivedere la decisione sull’intitolazione, affidandosi ad una lettera aperta alla scuola. "Mi rivolgo a voi non in veste istituzionale, ma in quanto ex studente dell’Istituto Secchi – scrive De Lucia (foto) – oggi cittadino profondamente legato a questa città e alla sua memoria collettiva. Ho frequentato il Secchi con grande orgoglio e riconoscenza. In quelle aule ho imparato a discutere, ad approfondire, a crescere. Ho trovato insegnanti appassionati, compagni stimolanti, una scuola che ha saputo darmi radici solide e strumenti per affrontare il mondo. Apprendere che la nuova denominazione dell’istituto nato dalla fusione con lo Zanelli potrebbe escludere il nome di Padre Angelo Secchi mi lascia sinceramente amareggiato. Stiamo parlando non solo di un riferimento affettivo per migliaia di studenti e studentesse reggiane, ma di un gigante della scienza a livello internazionale, nato nella nostra città e troppo spesso dimenticato. La proposta di una doppia intitolazione “Zanelli-Secchi” non è un compromesso, ma un atto di giustizia e di equità, capace di valorizzare entrambe le storie scolastiche, entrambe le comunità educative, entrambi i contributi al nostro territorio. Nel pieno rispetto della vostra autonomia e del ruolo che con onore ricoprite, vi chiedo di riconsiderare questa decisione, alla luce del valore educativo, culturale e simbolico che porta con sé".