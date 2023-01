Reggio Emilia, De Lucia e i loculi ‘aumm aumm’: "Li vendeva a 3.500 euro l’uno"

Carmine De Lucia

Reggio Emilia, 14 gennaio 2023 – Un cittadino chiese a un altro, l’8 maggio 2020, di intercedere verso Domenico Nuzzo, soggetto legato al clan di camorra Massaro, attivo a Caserta: "Sono interessato a comprare un loculo nel modulo 18... quello che sta vendendo aumm aumm ". Del lotto cimiteriale ‘18’ aveva acquisito nel 2008 la concessione Carmine De Lucia, l’ex consigliere comunale 54enne, arrestato per corruzione legata alla vendita di loculi nel cimitero di Santa Maria a Vico, nel Casertano, con l’aggravante mafiosa di aver agevolato la cosca Massaro. De Lucia deve rispondere in concorso con Nuzzo e con Giuseppe Pascarella, custode e concessionario dei servizi cimiteriali. Secondo il gip partenopeo, l’espressione ‘Aumm aumm’ "lascia pochi dubbi sulle modalità illecite". Il cittadino voleva incontrare Nuzzo perché sperava di pagare 2.500 euro per il loculo, mille euro in meno rispetto a Pascarella. bottò: "Se non sta attento gli mando la Finanza". Tempo dopo, il 6 febbraio 2021, raccontò all’altro: "Peppe (Pascarella, ndr ) sta facendo una strage. Su ogni nicchia che vende guadagna 500-600 euro. Mi disse: ‘Tengo una fila a 4mila euro’". De Lucia emerge per la prima volta da una conversazione del 3 dicembre 2019 tra Nuzzo e una parte offesa. Nuzzo dice...