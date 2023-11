De Lucia: "Più servizi e meno maxi progetti". Salati: "Vergognoso"

"Tutti i lavoratori e i cittadino del quartiere devono essere messi in condizioni di svolgere il proprio mestiere e di vivere in sicurezza". A dirlo è Dario De Lucia (foto), consigliere comunale di Coalizione Civica che ha diffuso la notizia dell’aggressione all’addetto alle pulizie, ricevuta da un militante che vive in quel condominio. "Anziché macroprogetti, il Comune aumenti la sicurezza, le attività ricettive aperte alla sera e potenzi l’illuminazione", conclude. "Ormai la zona stazione è una terra di nessuno tra degrado, droga, risse e cantine occupate – dice Roberto Salati della Lega – L’Amministrazione non è stata in grado di garantire la sicurezza negli anni. Sabato mattina saremo presenti con un banchetto in piazzale Marconi".