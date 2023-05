De Lucia sventa un’aggressione

Poteva finire molto male. Ma grazie all’intervento di un paio di cittadini e del consigliere comunale di Coalizione Civica Dario De Lucia, una lite tra un uomo e una donna non è degenerata. Ieri sera infatti, in via Piccard a Pieve, una coppia di circa trentanni stava litigando per strada. Proprio mentre De Lucia stava passando, la lite è diventata furibonda. "Ero lì per una riunione, avevo appena parcheggiato – racconta il consigliere – quando ho sentito delle urla. C’era quest’uomo, sui 30 anni circa, che litigava con la compagna che aveva in mano una busta della spesa. I toni erano molto accesi e a un certo punto ho proprio visto lui dare a lei un pugno in faccia. Poi l’ha strattonata per i capelli e l’ha buttata dentro una siepe lì vicina. Lei stava reagendo. A quel punto sia io sia un altro ragazzo ci siamo avvicinati e gli abbiamo urlato di star fermo che stava arrivando la polizia. L’altro ragazzo ha visto spuntare anche un coltello. In ogni caso è andata bene...".